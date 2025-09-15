Россия нанесла удар по спасателям в Запорожской области — последствия атаки

Оккупанты атаковали спасателей на Запорожье — какие последствия
Российские оккупанты в понедельник, 15 сентября, атаковали спасателей в Пологовском районе Запорожской области. К счастью, личный состав не пострадал.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Атака России на спасателей в Запорожской области
По предварительной информации, оккупанты нанесли два удара с помощью FPV-дронов. Враг бил по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов о пожаре.
"Повреждена пожарная машина. К счастью, среди спасателей пострадавших нет", — добавил Федоров.
