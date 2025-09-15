Россия нанесла удар по спасателям в Запорожской области — последствия атаки

Поврежденный автомобиль спасателей в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 15 сентября, атаковали спасателей в Пологовском районе Запорожской области. К счастью, личный состав не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Атака России на спасателей в Запорожской области

По предварительной информации, оккупанты нанесли два удара с помощью FPV-дронов. Враг бил по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов о пожаре.

"Повреждена пожарная машина. К счастью, среди спасателей пострадавших нет", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что оккупанты начали массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру. Он назвал цель.

А 14 сентября захватчики массированно обстреляли Нежин. Воздушная тревога в городе продолжалась более 16 часов.