Россияне массированно атаковали Нежин — в ОВА назвали последствия

Россияне массированно атаковали Нежин — в ОВА назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:35
Обстрел Нежина 14 сентября - какие последствия
Последствия обстрела Нежина. Фото: Общественное

В воскресенье, 14 сентября, город Нежин подвергся самой мощной воздушной атаке со стороны РФ с начала войны. Воздушная тревога в городе продолжалась более 16 часов непрерывно.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Детали атаки

"Десятки вражеских дронов атаковали Нежинскую общину. Были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры, по одному из предприятий было двойное поражение. В результате этого временно отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах города", — отметил городской голова.

Мэр сообщил, что враг совершил удар по частной нефтебазе, в результате чего возник большой пожар. Для его ликвидации привлекли более 20 пожарных машин.

Когда огонь удалось локализовать, оккупанты осуществили повторный обстрел. В результате трое спасателей получили осколочные ранения. Сейчас все пострадавшие находятся на лечении в городской больнице.

Местные власти и аварийные службы уже восстановили подачу света и воды, однако последствия атаки еще ликвидируются.

Напомним, также сегодня, 15 сентября, российские войска сбросили авиабомбы на Краматорск.

Добавим, что российские войска нередко применяют тактику повторных атак, когда на объекте уже работают экстренные службы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
