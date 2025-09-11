Видео
Оккупанты РФ 15 раз атаковали Краматорск — били по спасателям

Оккупанты РФ 15 раз атаковали Краматорск — били по спасателям

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 02:31
Из-за атаки РФ по Краматорску пострадали шесть человек
Поврежденный дом в Краматорске после обстрела российскими оккупантами. Фото: 1 ЦИКП СВ

С начала суток 10 сентября российские военные совершили 15 артиллерийских обстрелов города Краматорска Донецкой области. Из-за атаки пострадали мирные жители, а еще оккупанты коварно повторно атаковали спасателей ГСЧС.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Читайте также:

Какие последствия атаки оккупантов на Краматорск

null
Спасатели готовятся к ликвидации последствий атаки РФ. Фото: 1 ЦИКП СВ

В результате этих атак шесть жителей города получили ранения, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет. Российские войска осуществляют обстрелы с помощью беспилотных летательных аппаратов различного типа с регулярными интервалами, стремясь постоянно держать местное население в состоянии страха, говорит Вадим Филашкин.

Окупанти 15 разів атакували Краматорськ — били по рятувальниках - фото 2
Тушение пожара после обстрела РФ Краматорска 10 сентября. Фото: 1 ЦИКП СВ

 

Председатель ОВА подчеркнул, что, как и ракетный удар по Яровой, обстрелы Краматорска являются актами терроризма. Российские военные стремятся только уничтожать и запугивать мирное население.

null
Спасатели на месте обстрела РФ в Краматорске. Фото: 1 ЦИКП СВ

Вадим Филашкин обратился к жителям Донецкой области с настоятельной рекомендацией эвакуироваться, поскольку каждое мгновение пребывания в регионе несет смертельную опасность.

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне выпустили по Украине более 450 воздушных целей. Украинским военным удалось уничтожить значительную часть дронов и ракет.

Также оккупанты в ночь на 10 сентября нанесли комбинированный удар по Винницкой области. Под ударом оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
