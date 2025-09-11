Из-за атаки РФ по Краматорску пострадали шесть человек

Оккупанты РФ 15 раз атаковали Краматорск — били по спасателям
С начала суток 10 сентября российские военные совершили 15 артиллерийских обстрелов города Краматорска Донецкой области. Из-за атаки пострадали мирные жители, а еще оккупанты коварно повторно атаковали спасателей ГСЧС.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Какие последствия атаки оккупантов на Краматорск
В результате этих атак шесть жителей города получили ранения, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет. Российские войска осуществляют обстрелы с помощью беспилотных летательных аппаратов различного типа с регулярными интервалами, стремясь постоянно держать местное население в состоянии страха, говорит Вадим Филашкин.
Председатель ОВА подчеркнул, что, как и ракетный удар по Яровой, обстрелы Краматорска являются актами терроризма. Российские военные стремятся только уничтожать и запугивать мирное население.
Вадим Филашкин обратился к жителям Донецкой области с настоятельной рекомендацией эвакуироваться, поскольку каждое мгновение пребывания в регионе несет смертельную опасность.
Напомним, в ночь на 10 сентября россияне выпустили по Украине более 450 воздушных целей. Украинским военным удалось уничтожить значительную часть дронов и ракет.
Также оккупанты в ночь на 10 сентября нанесли комбинированный удар по Винницкой области. Под ударом оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!