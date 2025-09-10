Атака на Украину 10 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 сентября российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 24 августа.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 10 сентября (с 17:00 9 сентября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. В общем, во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения:

415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ Крыма, более 250 из них — "Шахеды";

42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл. — РФ, акватории Черного моря;

1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.

Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

К сожалению, не обошлось и без последствий, предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину, в частности под ударом РФ оказался Львов.

Во время массированного удара РФ по Украине 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши.