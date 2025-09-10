Атака на Украину 10 сентября — сколько целей сбила ПВО

Массированная атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО ночью
В ночь на 10 сентября российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 24 августа.
Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 10 сентября (с 17:00 9 сентября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. В общем, во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения:
- 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ Крыма, более 250 из них — "Шахеды";
- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл. — РФ, акватории Черного моря;
- 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.
Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:
- 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
К сожалению, не обошлось и без последствий, предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.
По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину, в частности под ударом РФ оказался Львов.
Во время массированного удара РФ по Украине 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши.
