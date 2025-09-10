Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Масована атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО вночі

Масована атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:12
Атака на Україну 10 вересня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 10 вересня російські війська вкотре масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 24 серпня.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ 10 вересня
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 10 вересня (із 17:00 9 вересня) російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом, під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

  • 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — "Шахеди";
  • 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.— РФ, акваторії Чорного моря;
  • 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. — РФ.

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів; 
  • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

На жаль, не минулося й без наслідків, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські окупанти масовано атакували Україну, зокрема під ударом РФ опинився Львів.

Під час масованого удару РФ по Україні 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації