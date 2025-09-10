Атака на Україну 10 вересня — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 10 вересня російські війська вкотре масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 24 серпня.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 10 вересня (із 17:00 9 вересня) російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом, під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — "Шахеди";

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.— РФ, акваторії Чорного моря;

1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. — РФ.

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

На жаль, не минулося й без наслідків, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські окупанти масовано атакували Україну, зокрема під ударом РФ опинився Львів.

Під час масованого удару РФ по Україні 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі.