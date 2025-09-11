Через атаку РФ по Краматорську постраждало шестеро людей

Окупанти 15 разів атакували Краматорськ — били по рятувальниках
З початку доби 10 вересня російські військові здійснили 15 артилерійських обстрілів міста Краматорська Донецької області. Через атаку постраждали мирні мешканці, а ще окупанти підступно повторно атакували рятувальників ДСНС.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Які наслідки атаки окупантів на Краматорськ
Внаслідок цих атак шість мешканців міста отримали поранення, серед яких двоє неповнолітніх віком 16 та 17 років. Російські війська здійснюють обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів різного типу з регулярними інтервалами, прагнучи постійно тримати місцеве населення в стані страху, каже Вадим Філашкін.
Голова ОВА наголосив, що, як і ракетний удар по Яровій, обстріли Краматорська є актами тероризму. Російські військові прагнуть лише знищувати та залякувати мирне населення.
Вадим Філашкін звернувся до жителів Донецької області з настійливою рекомендацією евакуюватися, оскільки кожна мить перебування в регіоні несе смертельну небезпеку.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня росіяни випустили по Україні понад 450 повітряних цілей. Українським військовим вдалося знищити значну частину дронів та ракет.
Також окупанти у ніч проти 10 вересня завдали комбінованого удару по Вінницькій області. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.
