Головна Армія Окупанти 15 разів атакували Краматорськ — били по рятувальниках

Окупанти 15 разів атакували Краматорськ — били по рятувальниках

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 02:31
Через атаку РФ по Краматорську постраждало шестеро людей
Пошкоджений будинок у Краматорську після обстрілу російськими окупантами. Фото: 1 ЦІКП СВ

З початку доби 10 вересня російські військові здійснили 15 артилерійських обстрілів міста Краматорська Донецької області. Через атаку постраждали мирні мешканці, а ще окупанти підступно повторно атакували рятувальників ДСНС.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте також:

Які наслідки атаки окупантів на Краматорськ

null
Рятувальники готуються до ліквідації наслідків атаки РФ. Фото: 1 ЦІКП СВ

Внаслідок цих атак шість мешканців міста отримали поранення, серед яких двоє неповнолітніх віком 16 та 17 років. Російські війська здійснюють обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів різного типу з регулярними інтервалами, прагнучи постійно тримати місцеве населення в стані страху, каже Вадим Філашкін.

Окупанти 15 разів атакували Краматорськ — били по рятувальниках - фото 2
Гасіння пожежі після обстрілу РФ Краматорська 10 вересня. Фото: 1 ЦІКП СВ

 

Голова ОВА наголосив, що, як і ракетний удар по Яровій, обстріли Краматорська є актами тероризму. Російські військові прагнуть лише знищувати та залякувати мирне населення. 

null
Рятувальники на місці обстрілу РФ у Краматорську. Фото: 1 ЦІКП СВ

Вадим Філашкін звернувся до жителів Донецької області з настійливою рекомендацією евакуюватися, оскільки кожна мить перебування в регіоні несе смертельну небезпеку.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня росіяни випустили по Україні понад 450 повітряних цілей. Українським військовим вдалося знищити значну частину дронів та ракет. 

Також окупанти у ніч проти 10 вересня завдали комбінованого удару по Вінницькій області. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.

ДСНС Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
