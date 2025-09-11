Через атаку РФ по Краматорську постраждало шестеро людей

Пошкоджений будинок у Краматорську після обстрілу російськими окупантами. Фото: 1 ЦІКП СВ

З початку доби 10 вересня російські військові здійснили 15 артилерійських обстрілів міста Краматорська Донецької області. Через атаку постраждали мирні мешканці, а ще окупанти підступно повторно атакували рятувальників ДСНС.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Які наслідки атаки окупантів на Краматорськ

Рятувальники готуються до ліквідації наслідків атаки РФ. Фото: 1 ЦІКП СВ

Внаслідок цих атак шість мешканців міста отримали поранення, серед яких двоє неповнолітніх віком 16 та 17 років. Російські війська здійснюють обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів різного типу з регулярними інтервалами, прагнучи постійно тримати місцеве населення в стані страху, каже Вадим Філашкін.

Гасіння пожежі після обстрілу РФ Краматорська 10 вересня. Фото: 1 ЦІКП СВ

Голова ОВА наголосив, що, як і ракетний удар по Яровій, обстріли Краматорська є актами тероризму. Російські військові прагнуть лише знищувати та залякувати мирне населення.

Рятувальники на місці обстрілу РФ у Краматорську. Фото: 1 ЦІКП СВ

Вадим Філашкін звернувся до жителів Донецької області з настійливою рекомендацією евакуюватися, оскільки кожна мить перебування в регіоні несе смертельну небезпеку.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня росіяни випустили по Україні понад 450 повітряних цілей. Українським військовим вдалося знищити значну частину дронів та ракет.

Також окупанти у ніч проти 10 вересня завдали комбінованого удару по Вінницькій області. Під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури.