Головна Армія Росіяни масовано атакували Ніжин — в ОВА назвали наслідки

Росіяни масовано атакували Ніжин — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:35
Обстріл Ніжину 14 вересня - які наслідки
Наслідки обстрілу Ніжину. Фото: Суспільне

У неділю, 14 вересня, місто Ніжин зазнало найпотужнішої повітряної атаки з боку РФ від початку війни. Повітряна тривога в місті тривала понад 16 годин безперервно.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександ Кодола у Facebook у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Деталі атаки

"Десятки ворожих дронів атакували Ніжинську громаду. Були влучання по кількох об’єктах критичної інфраструктури, по одному з підприємств було подвійне ураження. У результаті цього тимчасово було відсутнє електропостачання та водопостачання в окремих районах міста", — зазначив міський голова.

Мер повідомив, що ворог здійснив удар по приватній нафтобазі, внаслідок чого виникла велика пожежа. Для її ліквідації залучили понад 20 пожежних машин.

Коли вогонь вдалося локалізувати, окупанти здійснили повторний обстріл. У результаті троє рятувальників дістали осколкові поранення. Нині всі постраждалі перебувають на лікуванні в міській лікарні.

Місцева влада та аварійні служби вже відновили подачу світла та води, проте наслідки атаки ще ліквідовуються.

Нагадаємо, також сьогодні, 15 вересня, російські війська скинули авіабомби на Краматорськ.

Додамо, що російські війська нерідко застосовують тактику повторних атак, коли на об'єкті уже працюють екстренні служби.

вибух обстріли війна в Україні війна руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
