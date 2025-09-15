Атаки по железной дороге — Россия пытается разрушить инфраструктуру

Поезд "Укрзализныци". Фото: Новини.LIVE

Российские войска начали массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года. Оккупанты стремятся разрушить ключевые узловые станции.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии "Укринформу".

Атаки РФ на железную дорогу Украины

Перцовский рассказал, что российская армия массированно атакует наши ключевые станции "шахедами". По его словам, примерами являются удары по станциям Лозовая, Синельниково и Козятин. Он отметил, что оккупанты бьют по узловым станциям по всей стране.

Глава правления АО "Укрзализныця" отметил, что речь идет о комплексных атаках, когда под вражеским огнем оказываются и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

Он также отметил героизм сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", — подчеркнул Перцовский.

Напомним, 6 сентября армия РФ нанесла удар по железной дороге вблизи Славянска. В результате обстрела произошла задержка движения как пригородных поездов, так и рейсов дальнего следования.

А уже 7 сентября атака России привела к серьезным повреждениям железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине. Для перевозки пассажиров использовали автобусы от ближайших доступных станций.