Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты имеют новую цель для ударов по Украине — детали

Оккупанты имеют новую цель для ударов по Украине — детали

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 18:37
Атаки по железной дороге — Россия пытается разрушить инфраструктуру
Поезд "Укрзализныци". Фото: Новини.LIVE

Российские войска начали массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года. Оккупанты стремятся разрушить ключевые узловые станции.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии "Укринформу".

Реклама
Читайте также:

Атаки РФ на железную дорогу Украины

Перцовский рассказал, что российская армия массированно атакует наши ключевые станции "шахедами". По его словам, примерами являются удары по станциям Лозовая, Синельниково и Козятин. Он отметил, что оккупанты бьют по узловым станциям по всей стране.

Глава правления АО "Укрзализныця" отметил, что речь идет о комплексных атаках, когда под вражеским огнем оказываются и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

Он также отметил героизм сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", — подчеркнул Перцовский.

Напомним, 6 сентября армия РФ нанесла удар по железной дороге вблизи Славянска. В результате обстрела произошла задержка движения как пригородных поездов, так и рейсов дальнего следования.

А уже 7 сентября атака России привела к серьезным повреждениям железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине. Для перевозки пассажиров использовали автобусы от ближайших доступных станций.

Укрзализныця обстрелы война в Украине железная дорога Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации