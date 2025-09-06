РФ ударила по железной дороге вблизи Славянска — возможна задержка поездов

РФ атаковала железную дорогу на Донетчине — поезда задерживаются
Российская армия утром 6 сентября нанесла удар по железной дороге вблизи Славянска в Донецкой области. В результате обстрела произошла задержка движения как пригородных поездов, так и рейсов дальнего следования.
Об этом сообщили в пресс-службе Укразализныци.
Оккупанты нанесли удар по железной дороге вблизи Славянска
Утром 6 сентября российская армия нанесла удар по железнодорожному пути в Донецкой области. В результате обстрела обесточен участок перед Славянском, что привело к задержке движения. Как сообщили в Укрзализныце, ремонтные работы продлятся до конца суток.
"Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится ориентировочно до конца суток. Все причастные службы и техника уже задействованы в восстановлении", — сообщили в компании.
В связи с этим пассажиров будут транспортировать к месту назначения с помощью автобусов и тепловозов.
"Восемь резервных автобусов из Славянска будут помогать в транспортировке через поврежденный участок. Пригородные поезда краматорского направления будут ограничены до станции Бантышево до конца суток. Поезда дальнего следования в Донецкой области будут следовать с задержками, а интерсити в/из Краматорска пройдет участок под резервным тепловозом без электропитания в салоне поезда", — сообщили в Укрзализныце.
Изменения в движении пригородных поездов:
Временно отменены:
- №6802 Краматорск — Лозовая.
- №6803 Лозовая — Славянск.
- №6705 Славянск — Краматорск.
- №6706 Краматорск — Славянск.
- №6707 Славянск — Краматорск.
- №6818 Краматорск — Славянск.
- №6819 Славянск — Краматорск
Ограничен маршрут:
- №7010/7009 Каменское — Бантышево (вместо Каменское — Краматорск).
- №7008/7007 Бантышево — Каменское (вместо Краматорск — Каменское).
- № 6825/6815 Харьков — Бантышево (вместо Харьков — Славянск).
- №6816/6826 Бантышево — Харьков (вместо Славянск — Харьков).
Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за неделю сентября Россия применила по Украине более 1 300 БпЛА и 900 авиабомб.
Кроме того, за сутки враг нанес 476 ударов по Запорожской области — пострадали жилые дома.
