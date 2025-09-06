РФ ударила по железной дороге вблизи Славянска — возможна задержка поездов

Железная дорога. Иллюстративное фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Российская армия утром 6 сентября нанесла удар по железной дороге вблизи Славянска в Донецкой области. В результате обстрела произошла задержка движения как пригородных поездов, так и рейсов дальнего следования.

Об этом сообщили в пресс-службе Укразализныци.

Оккупанты нанесли удар по железной дороге вблизи Славянска

Утром 6 сентября российская армия нанесла удар по железнодорожному пути в Донецкой области. В результате обстрела обесточен участок перед Славянском, что привело к задержке движения. Как сообщили в Укрзализныце, ремонтные работы продлятся до конца суток.

"Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится ориентировочно до конца суток. Все причастные службы и техника уже задействованы в восстановлении", — сообщили в компании.

Последствия попадания по железнодорожным путям в Донецкой области. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В связи с этим пассажиров будут транспортировать к месту назначения с помощью автобусов и тепловозов.

"Восемь резервных автобусов из Славянска будут помогать в транспортировке через поврежденный участок. Пригородные поезда краматорского направления будут ограничены до станции Бантышево до конца суток. Поезда дальнего следования в Донецкой области будут следовать с задержками, а интерсити в/из Краматорска пройдет участок под резервным тепловозом без электропитания в салоне поезда", — сообщили в Укрзализныце.

Изменения в движении пригородных поездов:

Временно отменены:

№6802 Краматорск — Лозовая.

№6803 Лозовая — Славянск.

№6705 Славянск — Краматорск.

№6706 Краматорск — Славянск.

№6707 Славянск — Краматорск.

№6818 Краматорск — Славянск.

№6819 Славянск — Краматорск

Ограничен маршрут:

№7010/7009 Каменское — Бантышево (вместо Каменское — Краматорск).

№7008/7007 Бантышево — Каменское (вместо Краматорск — Каменское).

№ 6825/6815 Харьков — Бантышево (вместо Харьков — Славянск).

№6816/6826 Бантышево — Харьков (вместо Славянск — Харьков).

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за неделю сентября Россия применила по Украине более 1 300 БпЛА и 900 авиабомб.

Кроме того, за сутки враг нанес 476 ударов по Запорожской области — пострадали жилые дома.