РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська — можлива затримка поїздів

РФ атакувала залізницю на Донеччині — поїзди затримуються
Російська армія вранці 6 вересня завдала удару по залізниці поблизу Слов'янська на Донеччині. Внаслідок обстрілу сталася затримка руху як приміських поїздів, так і рейсів далекого сполучення.
Про це повідомили у пресслужбі Укразалізниці.
Окупанти завдали удару по залізниці поблизу Слов'янська
Ранком 6 вересня російська армія завдала удару по залізничній колії на Донеччині. Внаслідок обстрілу знеструмлена дільниця перед Слов'янськом, що спричинило затримку руху. Як повідомили в Укрзалізниці, ремонтні роботи триватимуть до кінця доби.
"Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні", — повідомили у компанії.
У зв'язку з цим пасажирів транспортуватимуть до місця призначення за допомогою автобусів та тепловозів.
"Вісім резервних автобусів зі Слов'янська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда", — повідомили в Укрзалізниці.
Зміни в русі приміських поїздів:
Тимчасово скасовано:
- №6802 Краматорськ — Лозова.
- №6803 Лозова — Слов'янськ.
- №6705 Слов'янськ — Краматорськ.
- №6706 Краматорськ — Слов'янськ.
- №6707 Слов'янськ — Краматорськ.
- №6818 Краматорськ — Слов'янськ.
- №6819 Слов'янськ — Краматорськ
Обмежено маршрут:
- №7010/7009 Кам'янське — Бантишеве (замість Кам'янське — Краматорськ).
- №7008/7007 Бантишеве — Кам'янське (замість Краматорськ — Кам'янське).
- № 6825/6815 Харкiв — Бантишеве (замість Харкiв — Слов'янськ).
- №6816/6826 Бантишеве — Харків (замість Слов'янськ — Харків).
Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, за тиждень вересня Росія застосувала по Україні понад 1 300 БпЛА та 900 авіабомб.
Крім того, за добу ворог завдав 476 ударів по Запорізькій області — постраждали житлові будинки.
