РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська — можлива затримка поїздів

Залізниця. Ілюстративне фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Російська армія вранці 6 вересня завдала удару по залізниці поблизу Слов'янська на Донеччині. Внаслідок обстрілу сталася затримка руху як приміських поїздів, так і рейсів далекого сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі Укразалізниці.

Окупанти завдали удару по залізниці поблизу Слов'янська

Ранком 6 вересня російська армія завдала удару по залізничній колії на Донеччині. Внаслідок обстрілу знеструмлена дільниця перед Слов'янськом, що спричинило затримку руху. Як повідомили в Укрзалізниці, ремонтні роботи триватимуть до кінця доби.

"Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні", — повідомили у компанії.

Наслідки влучання по залізничній колії на Донеччині. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У зв'язку з цим пасажирів транспортуватимуть до місця призначення за допомогою автобусів та тепловозів.

"Вісім резервних автобусів зі Слов'янська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда", — повідомили в Укрзалізниці.

Зміни в русі приміських поїздів:

Тимчасово скасовано:

№6802 Краматорськ — Лозова.

№6803 Лозова — Слов'янськ.

№6705 Слов'янськ — Краматорськ.

№6706 Краматорськ — Слов'янськ.

№6707 Слов'янськ — Краматорськ.

№6818 Краматорськ — Слов'янськ.

№6819 Слов'янськ — Краматорськ

Обмежено маршрут:

№7010/7009 Кам'янське — Бантишеве (замість Кам'янське — Краматорськ).

№7008/7007 Бантишеве — Кам'янське (замість Краматорськ — Кам'янське).

№ 6825/6815 Харкiв — Бантишеве (замість Харкiв — Слов'янськ).

№6816/6826 Бантишеве — Харків (замість Слов'янськ — Харків).

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, за тиждень вересня Росія застосувала по Україні понад 1 300 БпЛА та 900 авіабомб.

Крім того, за добу ворог завдав 476 ударів по Запорізькій області — постраждали житлові будинки.