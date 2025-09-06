Відео
Головна Армія РФ атакувала залізницю на Донеччині — поїзди затримуються

РФ атакувала залізницю на Донеччині — поїзди затримуються

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:38
РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська — можлива затримка поїздів
Залізниця. Ілюстративне фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Російська армія вранці 6 вересня завдала удару по залізниці поблизу Слов'янська на Донеччині. Внаслідок обстрілу сталася затримка руху як приміських поїздів, так і рейсів далекого сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі Укразалізниці.

Читайте також:

Окупанти завдали удару по залізниці поблизу Слов'янська

Ранком 6 вересня російська армія завдала удару по залізничній колії на Донеччині. Внаслідок обстрілу знеструмлена дільниця перед Слов'янськом, що спричинило затримку руху. Як повідомили в Укрзалізниці, ремонтні роботи триватимуть до кінця доби.

"Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні", — повідомили у компанії.

РФ завдала удару по залізниці під Слов'янськом - фото
Наслідки влучання по залізничній колії на Донеччині. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У зв'язку з цим пасажирів транспортуватимуть до місця призначення за допомогою автобусів та тепловозів.

"Вісім резервних автобусів зі Слов'янська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда", — повідомили в Укрзалізниці.

Зміни в русі приміських поїздів:

Тимчасово скасовано:

  • №6802 Краматорськ — Лозова.
  • №6803 Лозова — Слов'янськ.
  • №6705 Слов'янськ — Краматорськ.
  • №6706 Краматорськ — Слов'янськ.
  • №6707 Слов'янськ — Краматорськ.
  • №6818 Краматорськ — Слов'янськ.
  • №6819 Слов'янськ — Краматорськ

Обмежено маршрут:

  • №7010/7009 Кам'янське — Бантишеве (замість Кам'янське — Краматорськ).
  • №7008/7007 Бантишеве — Кам'янське (замість Краматорськ — Кам'янське).
  • № 6825/6815 Харкiв — Бантишеве (замість Харкiв — Слов'янськ). 
  • №6816/6826 Бантишеве — Харків (замість Слов'янськ — Харків).

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, за тиждень вересня Росія застосувала по Україні понад 1 300 БпЛА та 900 авіабомб.

Крім того, за добу ворог завдав 476 ударів по Запорізькій області — постраждали житлові будинки.

Укрзалізниця поїзди Донецька область війна в Україні залізниця
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
