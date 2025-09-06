Відео
Головна Армія Понад 470 ударів за добу — армія РФ атакувала Запорізьку область

Понад 470 ударів за добу — армія РФ атакувала Запорізьку область

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 08:51
Обстріли Запорізької області — РФ завдала 476 ударів за добу 5-6 вересня
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Впродовж останньої доби російські війська здійснили 476 атак на 15 населених пунктів Запорізької області. Під ударами опинилися житлова забудова.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 6 вересня.

Читайте також:

РФ завдала ударів по Запорізькій області

Російські окупанти завдали авіаударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці. На громади області окупанти спрямували 334 безпілотники різних типів, переважно FPV, а також здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці та Білогір'ю.

Окрім цього, 135 артилерійських атак зафіксовано у Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Обстріли Запорізької області 6 вересня
Наслідки російських атак по Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Загалом отримано 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків і господарчих споруд. На щастя, мирні мешканці не постраждали.

Раніше у ДПСУ показали, як бійці рятувалися від атаки російського дрону.

А також українські військові вразили катер і РЛС окупантів у Чорному морі.

Запорізька область обстріли окупанти війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
