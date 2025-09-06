Обстріли Запорізької області — РФ завдала 476 ударів за добу 5-6 вересня

Понад 470 ударів за добу — армія РФ атакувала Запорізьку область
Впродовж останньої доби російські війська здійснили 476 атак на 15 населених пунктів Запорізької області. Під ударами опинилися житлова забудова.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 6 вересня.
РФ завдала ударів по Запорізькій області
Російські окупанти завдали авіаударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці. На громади області окупанти спрямували 334 безпілотники різних типів, переважно FPV, а також здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці та Білогір'ю.
Окрім цього, 135 артилерійських атак зафіксовано у Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.
Загалом отримано 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків і господарчих споруд. На щастя, мирні мешканці не постраждали.
