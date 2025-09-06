Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Более 470 ударов за сутки — РФ атаковала Запорожскую область

Более 470 ударов за сутки — РФ атаковала Запорожскую область

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 08:51
Обстрелы Запорожской области - РФ нанесла 476 ударов за сутки 5-6 сентября
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

В течение последних суток российские войска совершили 476 атак на 15 населенных пунктов Запорожской области. Под ударами оказались жилая застройка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в субботу, 6 сентября.

Реклама
Читайте также:

РФ нанесла удары по Запорожской области

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Успеновке, Новоандреевке, Красной Кринице и Малиновке. На общины области оккупанты направили 334 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, а также осуществили два обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке и Белогорью.

Кроме этого, 135 артиллерийских атак зафиксировано в Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривном.

Обстріли Запорізької області 6 вересня
Последствия российских атак по Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Всего получено 17 сообщений о повреждении частных домов и хозяйственных построек. К счастью, мирные жители не пострадали.

Ранее в ГПСУ показали, как бойцы спасались от атаки российского дрона.

А также украинские военные поразили катер и РЛС оккупантов в Черном море.

Запорожская область обстрелы оккупанты война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации