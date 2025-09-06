Обстрелы Запорожской области - РФ нанесла 476 ударов за сутки 5-6 сентября

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

В течение последних суток российские войска совершили 476 атак на 15 населенных пунктов Запорожской области. Под ударами оказались жилая застройка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в субботу, 6 сентября.

РФ нанесла удары по Запорожской области

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Успеновке, Новоандреевке, Красной Кринице и Малиновке. На общины области оккупанты направили 334 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, а также осуществили два обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке и Белогорью.

Кроме этого, 135 артиллерийских атак зафиксировано в Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривном.

Последствия российских атак по Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Всего получено 17 сообщений о повреждении частных домов и хозяйственных построек. К счастью, мирные жители не пострадали.

