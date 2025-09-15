Атаки по залізниці — Росія намагається зруйнувати інфраструктуру

Потяг "Укрзалізниці". Фото: Новини.LIVE

Російські війська розпочали масовані атаки на залізничну інфраструктуру України з липня 2025 року. Окупанти прагнуть зруйнувати ключові вузлові станції.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у коментарі "Укрінформу".

Реклама

Читайте також:

Атаки РФ на залізницю України

Перцовський розповів, що російська армія масовано атакує наші ключові станції "шахедами". За його словами, прикладами є удари по станціях Лозова, Синельникове та Козятин. Він наголосив, що окупанти б'ють по вузлових станціях по всій країні.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що йдеться про комплексні атаки, коли під ворожим вогнем опиняються і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

Він також відзначив героїзм співробітників "Укрзалізниці", які не бояться повторних ударів росіян, виходять і відновлюють інфраструктуру.

"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", — наголосив Перцовський.

Нагадаємо, 6 вересня армія РФ завдала удару по залізниці поблизу Слов'янська. Внаслідок обстрілу сталася затримка руху як приміських поїздів, так і рейсів далекого сполучення.

А вже 7 вересня атака Росії призвела до серйозних пошкоджень залізничної інфраструктури на Полтавщині. Для перевезення пасажирів використовували автобуси від найближчих доступних станцій.