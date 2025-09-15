Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькій області — наслідки атаки

Пошкоджений автомобіль рятувальників у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 15 вересня, атакували рятувальників у Пологівському районі Запорізької області. На щастя, особовий склад не постраждав.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Атака Росії на рятувальників у Запорізькій області

За попередньою інформацією, окупанти завдали два удари за допомогою FPV-дронів. Ворог бив по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик про пожежу.

"Пошкоджено пожежну автівку. На щастя, серед рятувальників постраждалих немає", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що окупанти почали масовані атаки на залізничну інфраструктуру. Він назвав мету.

А 14 вересня загарбники масовано обстріляли Ніжин. Повітряна тривога в місті тривала понад 16 годин.