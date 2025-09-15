Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували рятувальників на Запоріжжі — які наслідки

Окупанти атакували рятувальників на Запоріжжі — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:20
Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькій області — наслідки атаки
Пошкоджений автомобіль рятувальників у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 15 вересня, атакували рятувальників у Пологівському районі Запорізької області. На щастя, особовий склад не постраждав.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака Росії на рятувальників у Запорізькій області

За попередньою інформацією, окупанти завдали два удари за допомогою FPV-дронів. Ворог бив по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик про пожежу.

"Пошкоджено пожежну автівку. На щастя, серед рятувальників постраждалих немає", — додав Федоров.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що окупанти почали масовані атаки на залізничну інфраструктуру. Він назвав мету.

А 14 вересня загарбники масовано обстріляли Ніжин. Повітряна тривога в місті тривала понад 16 годин.

війна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації