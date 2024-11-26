Обстрел Новой Каховки 26 ноября — какие последствия

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики во вторник, 26 ноября, атаковали временно оккупированную Новую Каховку в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

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Российский обстрел Херсонской области

"По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Новой Каховки. Фото: t.me/phogovua

В прокуратуре отметили, что на видео видны последствия российского удара по остановке общественного транспорта. Поврежден автобус, также есть раненые и погибшие.

Последствия обстрела Новой Каховки. Фото: t.me/phogovua

Сейчас правоохранители принимают меры для установления обстоятельств атаки, а также точного количества пострадавших среди мирного населения.

Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 26 ноября захватчики атаковали Тернопольскую область, нанеся удар по объекту энергетической инфраструктуры.

Также в Киевской области 26 ноября из-за российской атаки были повреждены частные и многоквартирные дома.