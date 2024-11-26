У Тернопільській області після нічної атаки знеструмлено 70% споживачів

Удар по Тернопільщині — пошкоджено важливий об'єкт енергетики
Російські війська в ніч проти вівторка, 26 листопада, завдали удару по Тернопільській області. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода.
Пошкодження енергетики
За даними ОВА, пошкоджений об'єкт енергетики забезпечував електропостачання майже усієї області. Внаслідок удару було знеструмлено 70% регіону.
"Спочатку було знеструмлено 70% території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена", — сказав Негода.
Раніше голова Тернопільської ОВА в ефірі Ранок.LIVE заявив, що резервне живлення вже подано до ключових об’єктів, але повне відновлення займе чимало часу.
Крім того, мешканці Тернополя повідомляли про перебої з водопостачанням.
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