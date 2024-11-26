У Тернопільській області після нічної атаки знеструмлено 70% споживачів

Знищений трансформатор. Ілюстративне фото: Укренерго

Російські війська в ніч проти вівторка, 26 листопада, завдали удару по Тернопільській області. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода.

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Пошкодження енергетики

За даними ОВА, пошкоджений об'єкт енергетики забезпечував електропостачання майже усієї області. Внаслідок удару було знеструмлено 70% регіону.

"Спочатку було знеструмлено 70% території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена", — сказав Негода.

Раніше голова Тернопільської ОВА в ефірі Ранок.LIVE заявив, що резервне живлення вже подано до ключових об’єктів, але повне відновлення займе чимало часу.

Крім того, мешканці Тернополя повідомляли про перебої з водопостачанням.