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Удар по Тернопольщине — поврежден важный объект энергетики

26 ноября 2024 16:22
Евгения Брюховецкая - редактор
В Тернопольской области после ночной атаки обесточены 70% потребителей
Уничтоженный трансформатор. Иллюстративное фото: Укрэнерго
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на вторник, 26 ноября, нанесли удар по Тернопольской области. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Негода.

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По данным ОВА, поврежденный объект энергетики обеспечивал электроснабжение почти всей области. В результате удара было обесточено 70% региона.

"Сначала было обесточено 70% территории охвата. К началу рабочего дня "Тернопольоблэнерго" и другие технические службы сделали все, чтобы подключиться к другим системам, которые проходят через нашу область, и большая часть электроснабжения была восстановлена", — сказал Негода.

Ранее глава Тернопольской ОВА в эфире Ранок.LIVE заявил, что резервное питание уже подано на ключевые объекты, но полное восстановление займет немало времени.

Кроме того, жители Тернополя сообщали о перебоях с водоснабжением.

Тернопольская область обстрелы энергосистема война в Украине отключения света атака

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