Обстріл Нової Каховки 26 листопади — які наслідки

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники у вівторок, 26 листопада, атакували тимчасово окуповану Нову Каховку в Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.

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"За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Нової Каховки. Фото: t.me/phogovua

У прокуратурі зазначили, що на відео видно наслідки російського удару по зупинці громадського транспорту. Пошкоджено автобус, також є поранені та загиблі.

Наслідки російського обстрілу Нової Каховки. Фото: t.me/phogovua

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення обставин атаки, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.

Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада загарбники атакували Тернопільську область, завдавши удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Також у Київській області 26 листопада через російську атаку було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.