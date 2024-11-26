Обстріл Нової Каховки 26 листопади — які наслідки

Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі
Російські загарбники у вівторок, 26 листопада, атакували тимчасово окуповану Нову Каховку в Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.
Російський обстріл Херсонської області
"За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що на відео видно наслідки російського удару по зупинці громадського транспорту. Пошкоджено автобус, також є поранені та загиблі.
Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення обставин атаки, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада загарбники атакували Тернопільську область, завдавши удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.
Також у Київській області 26 листопада через російську атаку було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
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