Обстрел Краматорска 22 сентября — есть раненые

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото архивное: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 22 сентября.

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По словам Филашкина, россияне атаковали город вечером. Среди раненых есть 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Повреждены четыре дома и два автомобиля.

"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя — эвакуируйтесь!" — добавил Филашкин.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, в Донецкой области из-за обстрела российскими захватчиками территории шахты возник пожар. В результате инцидента погибли две женщины, одна получила ранения.

Также ночью 22 сентября оккупанты в очередной раз применили ракеты и дроны-камикадзе для ударов по Украине. Всего в небе было обнаружено 80 вражеских объектов, большая часть которых была сбита силами противовоздушной обороны Украины.