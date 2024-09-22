Обстрел Краматорска 22 сентября — есть раненые

Оккупанты атаковали Краматорск — ранены пять человек
Российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали пять человек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 22 сентября.
Российский обстрел Краматорска
По словам Филашкина, россияне атаковали город вечером. Среди раненых есть 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.
Повреждены четыре дома и два автомобиля.
"В Донецкой области нет абсолютно безопасных мест! Берегите себя — эвакуируйтесь!" — добавил Филашкин.
Напомним, в Донецкой области из-за обстрела российскими захватчиками территории шахты возник пожар. В результате инцидента погибли две женщины, одна получила ранения.
Также ночью 22 сентября оккупанты в очередной раз применили ракеты и дроны-камикадзе для ударов по Украине. Всего в небе было обнаружено 80 вражеских объектов, большая часть которых была сбита силами противовоздушной обороны Украины.
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