Масована атака на Україну 22 вересня — дані Повітряних сил

Робота мобільної групи зі знищення безпілотників. Фото: Zelenskiy / Official

Вночі 22 вересня окупанти в черговий раз застосували ракети та дрони-камікадзе для ударів по Україні. Загалом у небі було виявлено 80 ворожих об'єктів, більша частина яких була збита силами протиповітряної оборони України.

Про це повідомили у Повітряних силах у неділю, 22 вересня.

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Звіт Повітряних сил. Фото: скриншот

Нічна атака на Україну 22 вересня

Вночі 22 вересня для ударів по Україні армія РФ застосувала дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запустила із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області. Також противник випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу Shahed із Єйська та Курська.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, ще шість безпілотників внаслідок протидії РЕБ були локаційно втрачені.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 вересня у Павлограді Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунав вибух.Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків та швидкісну ціль на Павлоград.

Ввечері 21 вересня окупанти поцілили авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові — снаряд влучив за кілька метрів від житлового будинку. Внаслідок авіаудару постраждала 21 людина, зокрема троє дітей.