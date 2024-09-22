Массированная атака на Украину 22 сентября — данные Воздушных сил

Работа мобильной группы по уничтожению беспилотников. Фото: Zelenskiy / Official

Ночью 22 сентября оккупанты в очередной раз применили ракеты и дроны-камикадзе для ударов по Украине. Всего в небе было обнаружено 80 вражеских объектов, большая часть которых была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах в воскресенье, 22 сентября.

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Отчет Воздушных сил. Фото: скриншот

Ночная атака на Украину 22 сентября

Ночью 22 сентября для ударов по Украине армия РФ применила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области. Также противник выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа Shahed из Ейска и Курска.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников в результате противодействия РЭБ были локационно потеряны.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, 22 сентября в Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по северному и восточному направлениям и скоростной цели на Павлоград.

Вечером 21 сентября окупанты ударили авиабомбой по многоэтажке в Харькове — снаряд попал в нескольких метрах от жилого дома. В результате авиаудара пострадал 21 человек, в том числе трое детей.