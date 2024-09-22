Обстріл Краматорська 22 вересня — є поранені

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото архівне: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 22 вересня.

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За словами Філашкіна, росіяни атакували місто ввечері. Серед поранених є 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.

"На Донеччині немає абсолютно безпечних місць! Бережіть себе — евакуюйтесь!" — додав Філашкін.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Донецькій області через обстріл російськими загарбниками території шахти виникла пожежа. Внаслідок цього інциденту загинули дві жінки, одна зазнала поранень.

Також вночі 22 вересня окупанти вчергове застосували ракети та дрони-камікадзе для ударів по Україні. Загалом у небі було виявлено 80 ворожих об'єктів, більша частина яких була збита силами протиповітряної оборони України.