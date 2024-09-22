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На Донеччині дві жінки загинули внаслідок удару російських загарбників по шахті

22 вересня 2024 16:16
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Донецькій області росіяни 23 вересня обстріляли шахту — є загиблі
Шахтар у підземному тунелі. Фото ілюстративне: Міненерго
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Донецькій області через обстріл російськими загарбниками території шахти виникла пожежа. Внаслідок цього інциденту загинули дві жінки, одна зазнала поранень.

Про це повідомило Міненерго у неділю, 22 вересня.

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На момент російського обстрілу в шахті перебував 371 працівник. Усіх було виведено на поверхню.

"Після обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", — повідомили у міністерстві.

Також у відомстві зазначили, що продукти горіння в шахту не потрапляли.

обстріл донецької області
Обстріл шахти у Донецькій області. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські окупанти, попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України, тільки руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з числа росіян знищують усі напрацювання України.  

Внаслідок нічних ударів у районі тимчасово окупованого Маріуполя підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО. Детонація тривала до 05:20 ранку.

Донецька область обстріли окупанти війна в Україні загиблі

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