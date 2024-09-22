У Донецькій області росіяни 23 вересня обстріляли шахту — є загиблі

На Донеччині дві жінки загинули внаслідок удару російських загарбників по шахті
У Донецькій області через обстріл російськими загарбниками території шахти виникла пожежа. Внаслідок цього інциденту загинули дві жінки, одна зазнала поранень.
Про це повідомило Міненерго у неділю, 22 вересня.
Обстріл шахти на Донеччині
На момент російського обстрілу в шахті перебував 371 працівник. Усіх було виведено на поверхню.
"Після обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", — повідомили у міністерстві.
Також у відомстві зазначили, що продукти горіння в шахту не потрапляли.
Раніше ми писали, що російські окупанти, попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України, тільки руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з числа росіян знищують усі напрацювання України.
Внаслідок нічних ударів у районі тимчасово окупованого Маріуполя підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО. Детонація тривала до 05:20 ранку.
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