В Донецкой области россияне 23 сентября обстреляли шахту - есть погибшие

Шахтер в подземном тоннеле. Фото иллюстративный: Минэнерго

В Донецкой области из-за обстрела российскими захватчиками территории шахты возник пожар. В результате инцидента погибли две женщины, одна получила ранения.

Об этом сообщило Минэнерго в воскресенье, 22 сентября.

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Обстрел шахты в Донецкой области

В момент российского обстрела в шахте находился 371 работник. Все были выведены на поверхность.

"После обследования зданий обнаружена погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу", — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что продукты горения в шахту не попадали.

Обстрел шахты в Донецкой области. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что российские оккупанты, несмотря на заявления об инвестировании и возрождении угольной промышленности на временно оккупированных территориях Украины, только разрушают горнодобывающую инфраструктуру. "Инвесторы" из числа россиян уничтожают все наработки Украины.

В результате ночных ударов в районе временно оккупированного Мариуполя подтверждено попадание по составу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО. Детонация продолжалась до 05:20 утра.