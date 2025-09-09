Российский обстрел Константиновки 9 сентября — какие последствия атаки

Последствия российского обстрела Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Российские оккупанты во вторник, 9 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, а также под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Константиновки 9 сентября

Захватчики повредили гражданскую инфраструктуру города. Противник атаковал из ствольной артиллерии, FPV-дрона и сбрасывал авиабомбы ФАБ-500.

В результате артиллерийского обстрела зафиксировано четыре попадания.

Последствия российского обстрела Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение города Дружковки. Повреждены девять объектов, среди которых — восемь частных домов и один многоквартирный дом", — рассказал Горбунов.

Кроме того, еще один обстрел враг совершил с помощью FPV-дрона. Оккупанты повредили легковой автомобиль.

Разрушенная многоэтажка. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Последствия атаки РФ на Константиновку 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Также известно, что из-за авиационного удара с использованием ФАБ-500 ранения получили четыре человека, которые могут оставаться под завалами. Россия повредила многоэтажки и автостоянку.

Последствия российских ударов. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Очередное преступление российских войск привело к новым человеческим потерям и повреждениям жилого фонда, что еще раз подтверждает целенаправленные удары по мирному населению", — подчеркнул Горбунов.

Обстрел Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Он призвал людей эвакуироваться.

Пост Горбунова. Фото: скриншот

Напомним, 9 сентября оккупанты нанесли удар по Яровой в Донецкой области. Враг атаковал пенсионеров.

А глава МИД Андрей Сибига обратился к мировым лидерам после российского обстрела Донецкой области. Он призвал их к решительным действиям.