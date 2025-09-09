Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты атаковали Константиновку — люди под завалами

Оккупанты атаковали Константиновку — люди под завалами

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 18:36
Российский обстрел Константиновки 9 сентября — какие последствия атаки
Последствия российского обстрела Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Российские оккупанты во вторник, 9 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, а также под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Константиновки 9 сентября

Захватчики повредили гражданскую инфраструктуру города. Противник атаковал из ствольной артиллерии, FPV-дрона и сбрасывал авиабомбы ФАБ-500.

В результате артиллерийского обстрела зафиксировано четыре попадания.

Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня
Последствия российского обстрела Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение города Дружковки. Повреждены девять объектов, среди которых — восемь частных домов и один многоквартирный дом", — рассказал Горбунов.

Кроме того, еще один обстрел враг совершил с помощью FPV-дрона. Оккупанты повредили легковой автомобиль.

Удар Росії по Костянтинівці 9 вересня
Разрушенная многоэтажка. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981
Російська атака на Костянтинівку 9 вересня
Последствия атаки РФ на Константиновку 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Также известно, что из-за авиационного удара с использованием ФАБ-500 ранения получили четыре человека, которые могут оставаться под завалами. Россия повредила многоэтажки и автостоянку.

Обстріл Костянтинівки 9 вересня
Последствия российских ударов. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Очередное преступление российских войск привело к новым человеческим потерям и повреждениям жилого фонда, что еще раз подтверждает целенаправленные удары по мирному населению", — подчеркнул Горбунов.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня
Обстрел Константиновки 9 сентября. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Он призвал людей эвакуироваться.

null
Пост Горбунова. Фото: скриншот

Напомним, 9 сентября оккупанты нанесли удар по Яровой в Донецкой области. Враг атаковал пенсионеров.

А глава МИД Андрей Сибига обратился к мировым лидерам после российского обстрела Донецкой области. Он призвал их к решительным действиям.

война Донецкая область обстрелы оккупанты ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации