Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували Костянтинівку — люди під завалами

Окупанти атакували Костянтинівку — люди під завалами

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:36
Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня — які наслідки атаки
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Російські окупанти у вівторок, 9 вересня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені, а також під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня

Загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру міста. Противник атакував зі ствольної артилерії, FPV-дрона та скидав авіабомби ФАБ-500.

Внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано чотири влучання.

Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких — вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок", — розповів Горбунов.

Крім того, ще один обстріл ворог здійснив за допомогою FPV-дрона. Окупанти пошкодили легковий автомобіль. 

Удар Росії по Костянтинівці 9 вересня
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981
Російська атака на Костянтинівку 9 вересня
Наслідки атаки РФ на Костянтинівку 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Також відомо, що через авіаційний удар з використанням ФАБ-500 поранення отримали четверо людей, які можуть залишатися під завалами. Росія пошкодила багатоповерхівки та автостоянку.

Обстріл Костянтинівки 9 вересня
Наслідки російських ударів. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Черговий злочин російських військ призвів до нових людських втрат і пошкоджень житлового фонду, що ще раз підтверджує цілеспрямовані удари по мирному населенню", — наголосив Горбунов.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня
Обстріл Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Він закликав людей евакуюватися.

null
Допис Горбунова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 вересня окупанти завдали удару по Яровій у Донецькій області. Ворог атакував пенсіонерів.

А глава МЗС Андрій Сибіга звернувся до світових лідерів після російського обстрілу Донеччини. Він закликав їх до рішучих дій.

війна Донецька область обстріли окупанти поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації