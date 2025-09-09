Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня — які наслідки атаки

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Російські окупанти у вівторок, 9 вересня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені, а також під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня

Загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру міста. Противник атакував зі ствольної артилерії, FPV-дрона та скидав авіабомби ФАБ-500.

Внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано чотири влучання.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких — вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок", — розповів Горбунов.

Крім того, ще один обстріл ворог здійснив за допомогою FPV-дрона. Окупанти пошкодили легковий автомобіль.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Наслідки атаки РФ на Костянтинівку 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Також відомо, що через авіаційний удар з використанням ФАБ-500 поранення отримали четверо людей, які можуть залишатися під завалами. Росія пошкодила багатоповерхівки та автостоянку.

Наслідки російських ударів. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

"Черговий злочин російських військ призвів до нових людських втрат і пошкоджень житлового фонду, що ще раз підтверджує цілеспрямовані удари по мирному населенню", — наголосив Горбунов.

Обстріл Костянтинівки 9 вересня. Фото: facebook.com/sergij.gorbunov.197981

Він закликав людей евакуюватися.

Допис Горбунова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 вересня окупанти завдали удару по Яровій у Донецькій області. Ворог атакував пенсіонерів.

А глава МЗС Андрій Сибіга звернувся до світових лідерів після російського обстрілу Донеччини. Він закликав їх до рішучих дій.