Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня — які наслідки атаки

Окупанти атакували Костянтинівку — люди під завалами
Російські окупанти у вівторок, 9 вересня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені, а також під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook.
Російський обстріл Костянтинівки 9 вересня
Загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру міста. Противник атакував зі ствольної артилерії, FPV-дрона та скидав авіабомби ФАБ-500.
Внаслідок артилерійського обстрілу зафіксовано чотири влучання.
"Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких — вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок", — розповів Горбунов.
Крім того, ще один обстріл ворог здійснив за допомогою FPV-дрона. Окупанти пошкодили легковий автомобіль.
Також відомо, що через авіаційний удар з використанням ФАБ-500 поранення отримали четверо людей, які можуть залишатися під завалами. Росія пошкодила багатоповерхівки та автостоянку.
"Черговий злочин російських військ призвів до нових людських втрат і пошкоджень житлового фонду, що ще раз підтверджує цілеспрямовані удари по мирному населенню", — наголосив Горбунов.
Він закликав людей евакуюватися.
Нагадаємо, 9 вересня окупанти завдали удару по Яровій у Донецькій області. Ворог атакував пенсіонерів.
А глава МЗС Андрій Сибіга звернувся до світових лідерів після російського обстрілу Донеччини. Він закликав їх до рішучих дій.
