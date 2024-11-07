Обстрел Николаевки 7 ноября — враг убил двух человек

Последствия обстрела Николаевки Донецкой области 7 ноября. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в четверг, 7 ноября, атаковали Николаевку Донецкой области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Захватчики убили двух человек и ранили пятерых.

Один из российских снарядов попал в пятиэтажку. Известно, что четыре дома рядом получили повреждения различной степени.

В настоящее время на месте обстрела работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.

"Снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" — добавил Филашкин.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, 7 ноября оккупанты совершили атаку на Запорожье, нанеся пять ударов по городу.

Также в Сумской области работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российской атаки, произошедшей вечером 6 ноября. Во время разбора завалов спасатели смогли спасти женщину.