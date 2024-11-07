Обстріл Миколаївки 7 листопада — ворог вбив двох людей

Наслідки російського обстрілу Миколаївки Донецької області 7 листопада. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти у четвер, 7 листопада, атакували Миколаївку Донецької області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Миколаївки

Загарбники вбили двох людей та поранили п'ятьох.

Один з російських снарядів влучив у п'ятиповерхівку. Відомо, що чотири будинки поряд зазнали пошкоджень різного ступеня.

Наразі на місці обстрілу працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.

"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно!Бережіть себе! Евакуюйтесь!" — додав Філашкін.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 листопада окупанти здійснили атаку на Запоріжжя, завдавши п'яти ударів по місту.

Також у Сумській області працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, що сталася ввечері 6 листопада. Під час розбору завалів рятувальники змогли врятувати жінку.