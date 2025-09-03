В ГУР показали впечатляющие удары по оккупантам на фронте — видео

Оккупант в плаще. Фото: кадр из видео

В Главном управлении разведки Минобороны показали эффектную ликвидацию российских оккупантов. Один из захватчиков надел плащ и пытался пройти в сторону украинских позиций.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Уничтожение оккупантов на фронте

"Под покровом ночи российский захватчик натянул так называемый "плащ-невидимку" и двинулся в сторону украинских позиций. Впрочем, FPV-дрон подразделений активных действий ГУР МО Украины напомнил оккупанту, что он не в сказке — магия плаща не действует", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что каждый оккупант на украинской земле подлежит уничтожению.

На видео также можно увидеть другие ликвидации захватчиков, удары по вражеской технике, транспорту и укрытии на Запорожском и Лиманском направлениях.

Напомним, в ГПСУ показали, как эффектно били по оккупантам в Донецкой области. Воины использовали дроны.

Ранее пограничники показали видео ударов по технике и укреплениях захватчиков на Северо-Слобожанском направлении.