Пограничные дроны уничтожили два танка и позиции врага

Пограничники разгромили вражеские укрепления — видео
На Северо-Слобожанском направлении пограничники нанесли мощные удары по технике и укреплениям противника. В результате атаки уничтожены танки, позиции минометчиков, средства связи и разведки, а также вражеский дрон до момента его взлета.
Об этом сообщила ГПСУ в Telegram в среду, 3 сентября.
Удары пограничных дронов по врагу
По данным ГПСУ, пограничники-операторы БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" поразили два танка противника, его позицию для взлета FPV-дронов, окопы и блиндажи. Также было уничтожено укрытие, которое использовалось российскими военными. Целью атаки стали и другие объекты, в частности электростанция и средства коммуникации врага.
"Пограничники ликвидировали позицию вражеских минометчиков, средства связи и разведки, а также дрон типа "ждун" до осуществления взлета", — сообщили в ГПСУ.
Подразделения "Прайм" продолжают наносить удары по вражеским целям, угрожающим украинским позициям. Работа пограничных дронов позволяет сдерживать наступательные действия противника на этом направлении. Все результаты атак зафиксированы и переданы командованию для уточнения потерь врага.
Напомним, на Волчанском направлении пограничники нанесли удары по технике и позициям российских войск.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники также на носили результативные удары по оккупантам на Покровском направлении фронта в Донецкой области.
