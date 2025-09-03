Пограничные дроны уничтожили два танка и позиции врага

Пограничники атакуют врага. Фото: скриншот из видео

На Северо-Слобожанском направлении пограничники нанесли мощные удары по технике и укреплениям противника. В результате атаки уничтожены танки, позиции минометчиков, средства связи и разведки, а также вражеский дрон до момента его взлета.

Об этом сообщила ГПСУ в Telegram в среду, 3 сентября.

По данным ГПСУ, пограничники-операторы БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" поразили два танка противника, его позицию для взлета FPV-дронов, окопы и блиндажи. Также было уничтожено укрытие, которое использовалось российскими военными. Целью атаки стали и другие объекты, в частности электростанция и средства коммуникации врага.

"Пограничники ликвидировали позицию вражеских минометчиков, средства связи и разведки, а также дрон типа "ждун" до осуществления взлета", — сообщили в ГПСУ.

Подразделения "Прайм" продолжают наносить удары по вражеским целям, угрожающим украинским позициям. Работа пограничных дронов позволяет сдерживать наступательные действия противника на этом направлении. Все результаты атак зафиксированы и переданы командованию для уточнения потерь врага.

Напомним, на Волчанском направлении пограничники нанесли удары по технике и позициям российских войск.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники также на носили результативные удары по оккупантам на Покровском направлении фронта в Донецкой области.