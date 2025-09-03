Відео
Прикордонники розгромили ворожі укріплення — відео

Прикордонники розгромили ворожі укріплення — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:03
Прикордонні дрони знищили два танки і позиції ворога
Прикордонники атакують ворога. Фото: скриншот із відео

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники завдали потужних ударів по техніці та укріпленнях противника. У результаті атаки знищено танки, позиції мінометників, засоби зв’язку й розвідки, а також ворожий дрон до моменту його злету.

Про це повідомила ДПСУ в Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Удари прикордонних дронів по ворогу

За даними ДПСУ, прикордонники-оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" уразили два танки противника, його позицію для злету FPV-дронів, окопи та бліндажі. Також було знищено укриття, що використовувалося російськими військовими. Ціллю атаки стали й інші об’єкти, зокрема електростанція та засоби комунікації ворога.

"Прикордонники ліквідували позицію ворожих мінометників, засоби зв’язку та розвідки, а також дрон типу "ждун" до здійснення злету", — повідомили в ДПСУ.

Підрозділи "Прайм" продовжують завдавати ударів по ворожих цілях, що загрожують українським позиціям. Робота прикордонних дронів дозволяє стримувати наступальні дії противника на цьому напрямку. Усі результати атак зафіксовано та передано командуванню для уточнення втрат ворога.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку прикордонники завдали ударів по техніці та позиціях російських військ

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники також завдавали результативних ударів по окупантах на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
