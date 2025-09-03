У ГУР показали вражаючі удари по окупантах на фронті — відео

Окупант у плащі. Фото: кадр з відео

У Головному управління розвідки Міноборони показали ефектну ліквідацію російських окупантів. Один із загарбників одягнув плащ та намагався пройти у бік українських позицій.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Знищення окупантів на фронті

"Під покровом ночі російський загарбник натягнув так званий "плащ-невидимку" і рушив у бік українських позицій. Утім, FPV-дрон підрозділів активних дій ГУР МО України нагадав окупанту, що він не в казці ― магія плаща не діє", — йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що кожен окупант на українській землі підлягає знищенню.

На відео також можна побачити інші ліквідації загарбників, удари по ворожій техніці, транспорту та укритті на Запорізькому та Лиманському напрямках.

