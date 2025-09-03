Відео
Окупант одягнув "плащ-невидимку" — у ГУР показали ліквідацію

Окупант одягнув "плащ-невидимку" — у ГУР показали ліквідацію

Дата публікації: 3 вересня 2025 13:57
У ГУР показали вражаючі удари по окупантах на фронті — відео
Окупант у плащі. Фото: кадр з відео

У Головному управління розвідки Міноборони показали ефектну ліквідацію російських окупантів. Один із загарбників одягнув плащ та намагався пройти у бік українських позицій.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Читайте також:

Знищення окупантів на фронті

"Під покровом ночі російський загарбник натягнув так званий "плащ-невидимку" і рушив у бік українських позицій. Утім, FPV-дрон підрозділів активних дій ГУР МО України нагадав окупанту, що він не в казці ― магія плаща не діє", — йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що кожен окупант на українській землі підлягає знищенню.

На відео також можна побачити інші ліквідації загарбників, удари по ворожій техніці, транспорту та укритті на Запорізькому та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, у ДПСУ показали, як ефектно били по окупантах в Донецькій області. Воїни використовували дрони.

Раніше прикордонники показали відео ударів по техніці та укріпленнях загарбників на Північно-Слобожанському напрямку.

війна Україна відео окупанти ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
