Ночной обстрел Украины 3 марта — как отработала ПВО

Россия в ночь на 3 марта атаковала Украину дронами, большинство с которых "Шахеды". Воздушная атака врага отражалась силами авиации, зенитных ракетных подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотных комплексов и мобильных огневых групп украинских Сил обороны.

Ночная атака оккупантов 3 марта

Захватчики атаковали 136 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о пяти попаданиях дронов на трех локациях, а также падении обломков на трех.

Российские обстрелы Украины

Оккупанты в ночь на 3 марта атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Враг бил дронами.

Кроме того, этой ночью противник атаковал Харьков. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков.

А 2 марта захватчики атаковали гражданский поезд в Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненые.