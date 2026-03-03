Нічна атака окупантів 3 березня — скільки дронів збила ППО України

Робота ППО. Фото: 126-та окрема бригада

Російські окупанти у ніч проти 3 березня атакували Україну дронами, серед яких переважна кількість "Шахеди". Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 3 березня

Загарбники атакували 136 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході України.

Кількість збитих та подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про пʼять влучань дронів на трьох локаціях, а також падіння уламків на трьох.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Російські обстріли України

Окупанти у ніч проти 3 березня атакували цивільну інфраструктуру в Одеській області. Ворог бив дронами.

Крім того, цієї ночі противник атакував Харків. У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків.

А 2 березня загарбники атакували цивільний поїзд у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.