Армии РФ понадобится 89 лет, чтобы оккупировать всю Украину и еще 4 года для полной оккупации уже захваченных областей, подсчитали в The Economist

Кладбище с могилами российских оккупантов. Иллюстративное фото: росСМИ

РФ платит жизнью одного военного за каждые 38 квадратных метров украинской земли. Летнее наступление стало самым смертоносным для России за всю войну.

Исследование потерь армии оккупантов по своей методе опубликовало издание The Economist.

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График потерь оккупантов РФ в Украине. Фото: The Economist

Количество погибших среди российских военных во время летнего наступления России в Украине превысило количество потерь на любом другом этапе войны, отмечает издание. По данным журнала, с 1 мая на фронте погибли около 31 тысячи российских военных.

Однако российские территориальные приобретения нельзя назвать значительными. В последний год Россия жертвовала жизнью одного военного ради продвижения в среднем на 0,038 кв. км.

Согласно спутниковым данным, изученным журналистами, темпы российского продвижения сейчас одни из самых высоких за два последних года.

Какие потери РФ с 2022 года

Всего с начала войны, согласно подсчетам журнала, Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек, из них от 190 до 350 тысяч погибли.

Для оценки потерь The Economist использует разработанную журналистами модель, основанную на данных от западных властей и независимых исследователей, а также на спутниковых данных о перемещении войск.

Сколько надо лет, чтобы захватить Украину

Исследователи издания подсчитали, что если темп российского наступления ускорится по сравнению с последним месяцем, полный захват Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия оккупировала в 2022 году, произойдет только к февралю 2029 года.

А для полного захвата Украины России понадобится еще 89 лет.

Ранее сообщалось, что по данным украинского ГУР Южный военный округ ВС РФ за первые четыре месяца 2025 года потерял на войне против Украины не менее 28% осужденных россиян.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода.