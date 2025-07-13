Армії РФ знадобиться 89 років, щоб окупувати всю Україну і ще 4 роки для повної окупації вже захоплених областей, підрахували в The Economist

Кладовище з могилами російських окупантів. Ілюстративне фото: росЗМІ

РФ платить життям одного військового за кожні 38 квадратних метрів української землі. Літній наступ став найбільш смертоносним для Росії за всю війну.

Дослідження втрат армії окупантів по своїй методі опублікувало видання The Economist.

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Які втрати російських окупантів за це літо

Графік втрат окупантів РФ в Україні. Фото: The Economist

Кількість загиблих серед російських військових під час літнього наступу Росії в Україні перевищила кількість втрат на будь-якому іншому етапі війни, зазначає видання. За даними журналу, з 1 травня на фронті загинули близько 31 тисячі російських військових.

Однак російські територіальні придбання не можна назвати значними. В останній рік Росія жертвувала життям одного військового заради просування в середньому на 0,038 кв км.

Згідно з супутниковими даними, вивченими журналістами, темпи російського просування наразі одні з найвищих за два останні роки.

Які втрати РФ з 2022 року

Загалом від початку війни, згідно з підрахунками журналу, Росія втратила від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб, з них від 190 до 350 тисяч загинули.

Для оцінки втрат The Economist використовує розроблену журналістами модель, що ґрунтується на даних від західної влади й незалежних дослідників, а також на супутникових даних про переміщення військ.

Скільки треба років, щоб захопити Україну

Дослідники видання підрахували, що якщо темп російського наступу прискориться порівняно з останнім місяцем, повне захоплення Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала у 2022 році, відбудеться тільки до лютого 2029 року.

А для повного захоплення України Росії знадобиться ще 89 років.

Раніше повідомлялось, що за даними українського ГУР Південний військовий округ ЗС РФ за перші чотири місяці 2025 року втратив на війні проти України щонайменше 28% засуджених росіян.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року.