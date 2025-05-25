Обстрел Житомирщины 25 мая — оккупанты убили троих детей из одной семьи

Обстрел Житомирщины — погибли трое детей из одной семьи
Российские оккупанты в ночь на 25 мая массированно атаковали Украину. В результате ударов по Житомирской области погибли трое детей из одной семьи.
Об этом сообщило учебное заведение, где учились дети, в Facebook.
Обстрел Житомирщины 25 мая
В лицее отметили, что в результате жестокой ночной атаки российских оккупантов погибли трое детей.
"Ученики нашего лицея — одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав — больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям", — говорится в сообщении.
У Романа через несколько дней должен был состояться выпускной, который он ждал с надеждой и мечтами, а у его младших брата и сестры — впереди было много счастливых моментов детства. Однако все оборвала российская атака.
"Нам болит. Всей школьной семье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда. Никогда не простим", — добавили в учебном заведении.
Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Захватчики выпускали ракеты и беспилотники.
В результате атаки на Одессу повреждены четыре жилых дома и автостоянка. Известно, что выбито 130 окон.
Читайте Новини.LIVE!