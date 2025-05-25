Обстрел Житомирщины 25 мая — оккупанты убили троих детей из одной семьи

Спасатели разбирают завалы в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 25 мая массированно атаковали Украину. В результате ударов по Житомирской области погибли трое детей из одной семьи.

Об этом сообщило учебное заведение, где учились дети, в Facebook.

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Обстрел Житомирщины 25 мая

В лицее отметили, что в результате жестокой ночной атаки российских оккупантов погибли трое детей.

Роман, которого убили оккупанты в результате обстрела Житомирщины 25 мая. Фото: Лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета

"Ученики нашего лицея — одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав — больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям", — говорится в сообщении.

Станислав, которого убили оккупанты в результате обстрела Житомирщины 25 мая. Фото: Лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета

У Романа через несколько дней должен был состояться выпускной, который он ждал с надеждой и мечтами, а у его младших брата и сестры — впереди было много счастливых моментов детства. Однако все оборвала российская атака.

Тамара, которую убили оккупанты в результате обстрела Житомирщины 25 мая. Фото: Лицей №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета

"Нам болит. Всей школьной семье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда. Никогда не простим", — добавили в учебном заведении.

Пост учебного заведения. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Захватчики выпускали ракеты и беспилотники.

В результате атаки на Одессу повреждены четыре жилых дома и автостоянка. Известно, что выбито 130 окон.