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Атака РФ на Житомирщину — загинуло троє дітей

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Дата публікації: 25 травня 2025 08:45
Росіяни атакували Житомирщину — серед загиблих є діти
Лікарі та рятувальники працюють на місці атаки РФ на Житомирщині. Фото: ДСНС

У ніч проти 25 травня російські окупанти ракетами атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє дітей, є постраждалі.

Про це інформує ДСНС України.

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Наслідки атаки РФ на Житомирщину 25 травня. Фото: ДСНС

Обстріл Житомирщини — загинули діти

Внаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинуло троє дітей, ще 12 людей постраждали.

За даними ДСНС, дітям було 8, 12 та 17 років, тіло однієї з них деблокували рятувальники. Зазначається, що постраждали 10 осіб, 8 врятовано надзвичайниками, усі госпіталізовані.

Атака на Житомирщину
Лікарі працюють на місці атаки РФ на Житомирщині. Фото: ДСНС

Крім того, внаслідок нічної атаки зруйновано та пошкоджено приватні будинки.  Зокрема, у Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

Зазначається, що на місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога. Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Атака на Житомирщину
Місце атаки РФ на Житомирщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня росіяни завдали ударів по Києву дронами та ракетам.

Крім того, вночі 25 травня російські війська атакували Хмельницьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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