Россияне атаковали Житомирскую область - среди погибших есть дети

Атака РФ на Житомирщину — погибли трое детей
В ночь на 25 мая российские оккупанты ракетами атаковали Житомирскую область. В результате вражеского обстрела погибли трое детей, есть пострадавшие.
Об этом информирует ГСЧС Украины.
Обстрел Житомирщины — погибли дети
В результате вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей, еще 12 человек пострадали.
По данным ГСЧС, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного из них деблокировали спасатели. Отмечается, что пострадали 10 человек, 8 спасены чрезвычайниками, все госпитализированы.
Кроме того, в результате ночной атаки разрушены и повреждены частные дома. В частности, в Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.
Отмечается, что на месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь. Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.
Напомним, что в ночь на 25 мая россияне нанесли удары по Киеву дронами и ракетами.
Кроме того, ночью 25 мая российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть погибшие и раненые.
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