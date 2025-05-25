Россияне атаковали Житомирскую область - среди погибших есть дети

Врачи и спасатели работают на месте атаки РФ на Житомирщине. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские оккупанты ракетами атаковали Житомирскую область. В результате вражеского обстрела погибли трое детей, есть пострадавшие.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

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Обстрел Житомирщины — погибли дети

В результате вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей, еще 12 человек пострадали.

По данным ГСЧС, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного из них деблокировали спасатели. Отмечается, что пострадали 10 человек, 8 спасены чрезвычайниками, все госпитализированы.

Врачи работают на месте атаки РФ на Житомирщине. Фото: ГСЧС

Кроме того, в результате ночной атаки разрушены и повреждены частные дома. В частности, в Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

Отмечается, что на месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь. Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.

Место атаки РФ на Житомирщине. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 25 мая россияне нанесли удары по Киеву дронами и ракетами.

Кроме того, ночью 25 мая российские войска атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть погибшие и раненые.