Обстріл Житомирщини 25 травня — окупанти вбили трьох дітей з однієї сімʼї

Обстріл Житомирщини — загинули троє дітей з однієї сімʼї
Російські окупанти у ніч проти 25 травня масовано атакували Україну. Внаслідок ударів по Житомирській області загинули троє дітей з однієї родини.
Про це повідомив навчальний заклад, де навчалися діти, у Facebook.
Обстріл Житомирщини 25 травня
У ліцеї зазначили, що внаслідок жорстокої нічної атаки російських окупантів загинули троє дітей.
"Учні нашого ліцею — одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав — більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям", — йдеться у повідомленні.
У Романа через декілька днів мав відбутися випускний, який він чекав з надією та мріями, а в його молодших брата та сестри попереду було багато щасливих моментів дитинства. Однак все обірвала російська атака.
"Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі. Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди. Ніколи не пробачимо", — додали в навчальному закладі.
Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти завдали масованих ударів по Україні. Загарбники випускали ракети та безпілотники.
Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено чотири житлові будинки та автостоянку. Відомо, що вибито 130 вікон.
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