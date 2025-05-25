Обстріл Житомирщини 25 травня — окупанти вбили трьох дітей з однієї сімʼї

Рятувальники розбирають завали в Житомирській області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 25 травня масовано атакували Україну. Внаслідок ударів по Житомирській області загинули троє дітей з однієї родини.

Про це повідомив навчальний заклад, де навчалися діти, у Facebook.

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Обстріл Житомирщини 25 травня

У ліцеї зазначили, що внаслідок жорстокої нічної атаки російських окупантів загинули троє дітей.

Роман, якого вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

"Учні нашого ліцею — одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав — більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям", — йдеться у повідомленні.

Станіслав, якого вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

У Романа через декілька днів мав відбутися випускний, який він чекав з надією та мріями, а в його молодших брата та сестри попереду було багато щасливих моментів дитинства. Однак все обірвала російська атака.

Тамара, яку вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

"Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі. Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди. Ніколи не пробачимо", — додали в навчальному закладі.

Допис навчального закладу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти завдали масованих ударів по Україні. Загарбники випускали ракети та безпілотники.

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено чотири житлові будинки та автостоянку. Відомо, що вибито 130 вікон.