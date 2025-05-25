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Обстріл Житомирщини — загинули троє дітей з однієї сімʼї

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Дата публікації: 25 травня 2025 14:43
Обстріл Житомирщини 25 травня — окупанти вбили трьох дітей з однієї сімʼї
Рятувальники розбирають завали в Житомирській області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 25 травня масовано атакували Україну. Внаслідок ударів по Житомирській області загинули троє дітей з однієї родини.

Про це повідомив навчальний заклад, де навчалися діти, у Facebook.

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Обстріл Житомирщини 25 травня

У ліцеї зазначили, що внаслідок жорстокої нічної атаки російських окупантів загинули троє дітей.

Обстріл Житомирщини 25 травня
Роман, якого вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

"Учні нашого ліцею — одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав — більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям", — йдеться у повідомленні.

Дитина, яку вбили окупанти в Житомирській області 25 травня
Станіслав, якого вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

У Романа через декілька днів мав відбутися випускний, який він чекав з надією та мріями, а в його молодших брата та сестри попереду було багато щасливих моментів дитинства. Однак все обірвала російська атака. 

Загибла дівчинка в Житомирській області внаслідок обстрілу 25 травня
Тамара, яку вбили окупанти внаслідок обстрілу Житомирщини 25 травня. Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради

"Нам болить. Усій шкільній родині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі. Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди. Ніколи не пробачимо", — додали в навчальному закладі.

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Допис навчального закладу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти завдали масованих ударів по Україні. Загарбники випускали ракети та безпілотники.

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено чотири житлові будинки та автостоянку. Відомо, що вибито 130 вікон.

війна діти вбивство обстріли Житомирська область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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