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Обязанность одна на всех — нардеп Совсун предлагает мобилизовать всех женщин

26 января 2024 17:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обязанность одна на всех — нардеп Совсун предлагает мобилизовать всех женщин
Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат от политфракции "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать всех женщин в ряды ВСУ. Она заявила, что речь идет о службе не только непосредственно на фронте, но и в тылу, и подчеркнула, что защита Украины не должна полностью лежать на плечах мужчин.

Об этом она сказала в интервью журналистке Эмме Антонюк.

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Обязанность одна на всех — нардепка Совсун предлагает мобилизовать всех женщин
Инна Совсун. Источник: скриншот

"У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", — сказала она.

Обязанность одна на всех — нардепка Совсун предлагает мобилизовать всех женщин
Инна Совсун и Эмма Антонюк. Источник: скриншот

Политик не добавила, что мобилизация женщин возможна только в случае крайней необходимости.

"При чем нужно понимать, что вы говорите о службе непосредственно на передке, штурмовиками. Но на самом деле служба в армии  это часто работа в тылу, и там часть работы женщины могли бы выполнять", — добавляет депутат.

Напомним, что ранее украинская разведчица и боевой медик Ярина Черногуз выступила за мобилизацию 100 тысяч женщин. По ее словам, в стране много украинок, которые могут быть пехотинцами или разведчиками.

В то же время на Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военные выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

ВСУ
Украина
нардепы
женщины
мобилизация

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