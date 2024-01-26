Обов'язок один на всіх — нардепка Совсун пропонує мобілізувати всіх жінок

Нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун. Фото: скриншот

Народна депутатка від політфракції "Голос" Інна Совсун запропонувала мобілізувати всіх жінок до лав ЗСУ. Вона заявила, що мова йде про службу не тільки безпосередньо на фронті, а й у тилу, і наголосила, що захист України не має цілком лежати на плечах чоловіків.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк.

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Інна Совсун. Джерело: скриншот

"У нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх", — сказала вона.

Інна Совсун та Емма Антонюк. Джерело: скриншот

Політикиня додала, що мобілізація жінок можлива лише у випадку крайньої потреби.

"При чому треба розуміти, що ви говорите про службу безпосередньо на передку, штурмовиками. Але насправді служба в армії це часто робота в тилу, і там частину роботи жінки могли б виконувати", — додає депутатка.

Нагадаємо, що раніше українська розвідниця та бойовий медик Ярина Чорногуз виступила за мобілізацію 100 тисяч жінок. За її словами, у країні багато українок, які можуть бути піхотинцями чи розвідниками.

Водночас на Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.