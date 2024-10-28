ВСУ укрепляют оборону на Запорожье — детали от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в понедельник, 28 октября, работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. Он встретился с командирами бригад.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский отметил, что на этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Российские оккупанты применяют штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"В таких условиях наша главная задача — усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны. С целью принятия необходимых мер и оперативного реагирования была спланирована моя работа в воинских частях, которые ведут оборону в этом регионе", — рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ встретился с командирами бригад, с которыми подробно проанализировал обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БпЛА и средствами РЭБ.

Также особое внимание было уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период. Кроме того, приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

"Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно — уничтожать оккупанта максимально", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский показал ликвидацию оккупантов на фронте. Он подчеркнул, что враг не спрячется.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ продолжают активные операции на Курском направлении, а слова российского президента Владимира Путина о том, что Силы обороны попали в окружение, неправдивы.