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Оборона в Запорізькій області — Сирський зустрівся з командирами

28 жовтня 2024 19:55
Аркадій Пастула - Редактор
ЗСУ зміцнюють оборону на Запоріжжі — деталі від Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у понеділок, 28 жовтня, працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. Він зустрівся з командирами бригад.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський наголосив, що на цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Російські окупанти застосовують штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. 

"У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони. З метою вжиття необхідних  заходів та оперативного реагування була спланована моя робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні", — розповів Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад, з якими детально проаналізував обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА та засобами РЕБ. 

Також особливу увагу було приділено підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Крім того, вжито заходів для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та всім необхідним. 

"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо — знищувати окупанта максимально", — додав Сирський.

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Допис Сирського. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Сирський показав ліквідацію окупантів на фронті. Він наголосив, що ворог не сховається. 

Раніше Сирський заявив, що ЗСУ продовжують активні операції на Курському напрямку, а слова російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони потрапили в оточення, є неправдивими.

Олександр Сирський Україна Запорізька область війна ЗСУ

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