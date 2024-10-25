Бої у Курській області — Сирський прокоментував заяви Путіна про оточення ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: РБК-України

Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, а заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони опинилися в оточенні — не відповідають дійсності. Армія Росії продовжує нести втрати.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у Teltgram у п'ятницю, 25 жовтня.

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​​Ситуація на Курському напрямку

Сирський наголосив, що заява Путіна, яка була зроблена на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області — відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію.

"Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач додав, що попри тиск росіян на цьому напрямку, вони все ж зазнають втрат в особовому складі та військовій техніці.

"Зокрема, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі – 17819 осіб", — підкреслив Сирський.

Генерал уточнив, що загинуло 6662 окупанти, поранено 10446 осіб, а в полон було взято 711 військових армії РФ.

Повідомлення Сирського у Telegram

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже зафіксовані в Курській області.

Також ми повідомляли, українські військові нещодавно просунулися на північ від Суджі внаслідок бойових дій у Курській області Росії.