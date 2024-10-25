Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині arrow

Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

25 жовтня 2024 15:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Бої у Курській області — Сирський прокоментував заяви Путіна про оточення ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: РБК-України
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, а заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони опинилися в оточенні — не відповідають дійсності. Армія Росії продовжує нести втрати.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у Teltgram у п'ятницю, 25 жовтня.

Читайте також:

​​Ситуація на Курському напрямку

Сирський наголосив, що заява Путіна, яка була зроблена на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області — відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. 

"Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач додав, що попри тиск росіян на цьому напрямку, вони все ж зазнають втрат в особовому складі та військовій техніці.

"Зокрема, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі – 17819 осіб", — підкреслив Сирський.

Генерал уточнив, що загинуло 6662 окупанти, поранено 10446 осіб, а в полон було взято 711 військових армії РФ.

Сирський на Курщині
Повідомлення Сирського у Telegram

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже зафіксовані в Курській області

Також ми повідомляли, українські військові нещодавно просунулися на північ від Суджі внаслідок бойових дій у Курській області Росії. 

Олександр Сирський Курська область Сили оборони України Росія війна ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

Термінова новина

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

14:59 Одеситка спалила свою колишню квартиру — причина

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

Термінова новина

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

14:59 Одеситка спалила свою колишню квартиру — причина

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи