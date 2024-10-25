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Сырский ответил на заявления Путина об окружении войск на Курщине

25 октября 2024 15:05
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бои в Курской области — Сырский прокомментировал заявления Путина об окружении ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, а заявления российского президента Владимира Путина о том, что Силы обороны оказались в окружении, не соответствуют действительности. Армия России продолжает нести потери.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Teltgram в пятницу, 25 октября.

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Сырский подчеркнул, что заявление Путина, которое было сделано на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области — откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию.

"Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий добавил, что, несмотря на давление россиян на этом направлении, они все же понесут потери в личном составе и военной технике.

"В частности, начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли в личном составе — 17819 человек", — подчеркнул Сырский.

Генерал уточнил, что погибли 6662 оккупанта, ранены 10 446 человек, а в плен были взяты 711 военных армии РФ.

Сырский на Курщине
Сообщение Сырского в Telegram

Напомним, Главное управление разведки МО сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже зафиксированы в Курской области.

Также мы сообщали, что украинские военные недавно продвинулись к северу от Суджи в результате боевых действий в Курской области России.

Александр Сырский Курская область Силы обороны Украины Россия війна ВСУ

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