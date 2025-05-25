Женщина во время обмена узнала, что ее пропавший без вести муж в плену

Обмен пленными — женщина узнала, что ее муж жив
В субботу, 24 мая, в рамках обмена военнопленными на Родину вернулись более трех сотен защитников Украины. Люди приехали на обмен, чтобы узнать о своих близких.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
В надежде на лучшее и ожидании встречи
В руках большинство присутствующих держит фотографии своих родных. Слышны выкрики фамилий и имен. Освобожденным из плена показывают фотографии, спрашивая, не узнали ли они людей с этих снимков.
День обмена стал счастливым для Татьяны, которая почти полгода считала своего мужа пропавшим без вести.
"Узнали моего мужа Лапенко Владимира... С 4 декабря 2024 года он пропал без вести. Воевал в районе населенных пунктов Удачное и Шевченко. 32-я бригада нам ничем не помогала в поисках. Сегодня у меня такой праздник: узнали моего мужа, который был в плену", — говорит женщина.
Не сдерживая эмоции, она обнимает корреспондента Новини.LIVE Галину Остаповец и отмечает, что теперь хочет встретиться с парнем, который узнал ее мужа, чтобы узнать, где Владимир находится сейчас.
Один из военных, который вернулся из плена в рамках обмена 30 декабря, узнал побратима, с которым вместе находился в российском плену.
Напомним, на второй день обмена 1 000 на 1 000 24 мая в Украину вернули 307 бойцов. Среди них воины ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии.
Также мы сообщали, что 24 мая из плена вернулся военный, который был в неволе более 17 месяцев. Во время встречи с родными он впервые за почти полтора года обнял своего маленького сына.
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