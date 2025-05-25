Жінка під час обміну дізналася, що її зниклий безвісти чоловік у полоні

Жінка, яка дізналася, що її чоловік живий. Скриншот відео

У суботу, 24 травня, в рамках обміну військовополоненими на Батьківщину повернулися понад три сотні захисників України. Люди приїхали на обмін, щоб дізнатися про своїх близьких.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У руках більшість присутніх тримає фотографії своїх рідних. Чутно вигуки прізвищ та імен. Звільненим із полону показують світлини, питаючи, чи не впізнали вони людей із цих знімків.

День обміну став щасливим для Тетяни, яка майже півроку вважала свого чоловіка зниклим безвісти.

"Впізнали мого чоловіка Лапенка Володимира... Від 4 грудня 2024 року він зникнув безвісти. Воював у районі населених пунктів Удачне та Шевченко. 32-а бригада нам нічим не допомагала в пошуках. Сьогодні в мене таке свято: впізнали мого чоловіка, що був у полоні", — каже жінка.

Не стримуючи емоції, вона обіймає кореспондента Новини.LIVE Галину Остаповець і зазначає, що тепер хоче зустрітися із хлопцем, який упізнав її чоловіка, аби дізнатися, де Володимир перебуває зараз.

Один із військових, який повернувся з полону в рамках обміну 30 грудня, впізнав побратима, з яким разом перебував у російському полоні.

Нагадаємо, на другий день обміну 1 000 на 1 000 24 травня в Україну повернули 307 бійців. Серед них воїни ЗСУ, ДПСУ та Нацгвардії.

Також ми повідомляли, що 24 травня з полону повернувся військовий, який був у неволі понад 17 місяців. Під час зустрічі з рідними він уперше за майже півтора року обійняв свого маленького сина.