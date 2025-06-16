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Главная Армия Обмен пленными с Россией — какую роль играет ГУР

Обмен пленными с Россией — какую роль играет ГУР

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Дата публикации 16 июня 2025 12:43
Как ГУР участвует в организации обменов пленными с Россией
Военные, которые вернулись в рамках обмена. Иллюстративное фото: ОП
Ключові моменти Возвращение украинских пленных

Экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Илья Павленко рассказал, что отдельной задачей является возвращение домой украинских пленных. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Об этом Павленко сказал в интервью для Интерфакс-Украина.

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Возвращение украинских пленных

Для возвращения украинских граждан домой из российской неволи Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю ГУР Кириллу Буданову создание межведомственного Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — он возглавил его 31 мая 2022 года.

По словам Павленко, с начала полномасштабного вторжения России таким образом удалось вернуть 5757 военных и гражданских и 9744 тела погибших, но обмены еще продолжаются, потому цифра не окончательная.

Экс-заместитель главы ГУР отметил, что в деятельности в отношении пленных россиян и их наемников Украина придерживается Женевских конвенций. Зато этого нельзя сказать о российской стороне, применяющей пытки к военным и гражданским, которых удерживает в неволе.

Павленко добавил, что последнее важное действие, которое провел Координационный штаб, произошло 14 февраля 2025 года по результатам проведенной репатриации. Тогда домой удалось вернуть тела 757 павших украинских воинов.

Напомним, на днях состоялся очередной обмен пленными в рамках договоренностей, которых достигли на переговорах в Стамбуле.

А юрист Владимир Пилипенко в эфире Вечір.LIVE объяснил, почему тяжелораненых и больных нельзя удерживать в плену.

военные пленные война в Украине ГУР обмен пленными
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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