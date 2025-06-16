Як ГУР бере участь в організації обмінів полоненими з Росією

Військові, які повернулися в рамках обміну. Ілюстративне фото: ОП

Ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ілля Павленко розповів, що окремим завданням є повернення додому українських полонених. Йдеться як про військових, так і про цивільних.

Про це Павленко сказав в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.

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Повернення українських полонених

Для повернення українських громадян додому з російської неволі Президент України Володимир Зеленський доручив керівник ГУР Кирилу Буданову створення міжвідомчого Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — він очолив його 31 травня 2022 року.

За словами Павленка, від початку повномасштабного вторгнення Росії таким чином вдалося повернути 5757 військових і цивільних та 9744 тіла загиблих, але обміни ще тривають, тому цифра не остаточна.

Ексзаступник голови ГУР зазначив, що у діяльності щодо полонених росіян і їх найманців Україна дотримується Женевських конвенцій. Натомість цього не можна сказати про російську сторону, яка застосовує катування до військових та цивільних, яких утримує в неволі.

Павленко додав, що остання важлива дія, яку провів Координаційний штаб, сталася 14 лютого 2025 року за результатами проведеної репатріації. Тоді додому вдалося повернути тіла 757 полеглих українських воїнів.

Нагадаємо, днями відбувся черговий обмін полоненими у межах домовленостей, яких досягнули на переговорах у Стамбулі.

А юрист Володимир Пилипенко в ефірі Вечір.LIVE пояснив, чому важкопоранених і хворих не можна утримувати в полоні.